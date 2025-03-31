В центре Челябинска задержали нетрезвых участников конфликта

Есть пострадавший

Поздно вечером 30 марта в Челябинске на улице Кирова произошел конфликт между двумя нетрезвыми компаниями. В какой-то момент в ход пошли перцовые баллончики. В результате есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Предварительно, в ходе конфликта, который начался в кафе и продолжился на улице, были применены перцовые баллончики. Одного из пострадавших с ожогом роговицы глаз доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи»,— уточнили в полицейском главке.

Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции «Центральный» для разбирательств.