В центре Челябинска встало движение трамваев

Сломался один из вагонов

Сегодня утром, 2 августа, в центре Челябинска встало движение трамваев из-за поломки одного из вагонов. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«На пересечении проспекта Победы и улицы Кирова в сторону центра стоят трамваи, сломался вагон, за ним встали около шести трамваев. Сейчас сломанный вагон уже оттаскивают»,— рассказала очевидец Елизавета.

Действительно, судя по камерам «Интерсвязи», за сломанным вагоном стоят больше шести вагонов.

Обновление 09:08: на данный момент движение трамваев восстановлено.

