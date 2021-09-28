В центре Челябинска встали троллейбусы из‑за проблем с автоматической стрелкой

На месте работает аварийная служба

Сегодня утром, 28 сентября, в центре Челябинска встали троллейбусы. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на проспекте Ленина возникли проблемы с автоматической стрелкой.

«Проблемы с автоматической стрелкой по Ленина перед Энгельса в строну Северо-Запада. Троллейбусы стоят. На месте работает аварийная служба контактной сети»,— рассказали в сообществе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Как долго продлятся работы — неизвестно. Поэтому, чтобы не опоздать на работу и по другим делам, следует выйти из дома чуть раньше и пересесть на другой вид транспорта.