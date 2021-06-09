В центре Челябинска вспыхнул балкон квартиры в многоэтажном доме

Пострадавших нет

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Сегодня, 9 июня, на пятом этаже многоквартирного дома в центре Челябинска вспыхнул пожар. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в 12:40 на пятом этаже дома по улице Володарского, 32. Пламя объяло оконную раму на балконе. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 0,5 метра. На балконе загорелся утеплитель. Пострадавших нет.

На месте работали три машины МЧС, семь человек личного состава и участковый, передал корреспондент ИА «Первое областное».