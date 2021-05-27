В центре Челябинска водители маршрутки и легковушки подрались на проезжей части

Мужчины устроили потасовку, не поделив дорогу

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Сегодня, 27 мая, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова стала свидетелем драки двух мужчин на проезжей части в центре города. Видео инцидента она опубликовала на странице в соцсети.

Утром на проезжей части по улице Труда водитель маршрутки не пропустил пытающегося вклиниться в поток мужчину за рулем легковушки. Последний вышел из авто, бросив его на дороге, и направился бить водителя маршрутного такси.

Спутница агрессора самоотверженно пыталась разнять мужчин.

Как ранее писал наш сайт, сотрудники дорожной полиции провели разъяснительную беседу с водителями маршруток, устроивших драку при пассажирах на остановке «Улица Евтеева».