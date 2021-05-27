Сегодня, 27 мая, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова стала свидетелем драки двух мужчин на проезжей части в центре города. Видео инцидента она опубликовала на странице в соцсети.
Утром на проезжей части по улице Труда водитель маршрутки не пропустил пытающегося вклиниться в поток мужчину за рулем легковушки. Последний вышел из авто, бросив его на дороге, и направился бить водителя маршрутного такси.
Спутница агрессора самоотверженно пыталась разнять мужчин.
Как ранее писал наш сайт, сотрудники дорожной полиции провели разъяснительную беседу с водителями маршруток, устроивших драку при пассажирах на остановке «Улица Евтеева».