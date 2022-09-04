В Челябинске на Кировке умер 22-летний парень

Смерть не носит криминальный характер

Вечером 3 сентября в Челябинске на улице Кирова умер мужчина. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, 22-летний молодой человек употреблял спиртные напитки в одном из местных заведений. В какой-то момент ему стало плохо. Он вышел на улицу, упал и умер. Уточняется, что парень имел проблемы со здоровьем.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Все обстоятельства произошедшего выясняются»,— рассказал источник.