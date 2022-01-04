В центре Челябинска трамвай въехал в иномарку

Движение подвижного состава парализовано

В Челябинске на улице Кирова на пересечении с улицей Братьев Кашириных произошло столкновение трамвая и автомобиля Мерседес. Водитель иномарки пытался пересечь трамвайные пути, но избежать ДТП не удалось. По данным очевидцев, на месте происшествия образовалась пробка из трамваев. О ситуации рассказали подписчики информагентства «Первое областное».

ДТП произошло в эти минуты на глазах у читателя ИА. Сейчас за попавшим в аварию трамваем стоит уже шесть составов.

«Говорят, что трамваи встанут минут на 20. Мы вышли из вагонов и пошли пешком», — рассказал читатель.

Пробки в Челябинске вечером 4 декабря составляют всего 3 балла. Это крайне редкое явление в вечерние часы для областного центра. Причиной свободного движения на дорогах стали новогодние праздники, когда большинство южноуральцев стараются уехать на выходные за пределы города.