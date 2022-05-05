В центре Челябинска толпа парней избила мужчину

Пострадавший впал в кому

На набережной реки Миасс толпа подростков избила мужчину, который сделал им замечание по поводу громкой музыки. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» рассказала супруга пострадавшего Светлана. На майских праздниках семья решила прогуляться по набережной реки Миасс. В какой-то момент подростки включили громкую музыку, и глава семьи решил сделать парням замечание. Женщина присматривала за двумя детьми и сам момент драки пропустила. Нападавшие парни успели скрыться. Супруга и дети обнаружили Владимира на асфальте.

«Муж самостоятельно дошел до дома, а утром ему стало хуже. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг», — рассказала челябинка.

Сейчас Владимир находится в коме после двух операций. Полицейские разыскивают причастных к драке.