В центре Челябинска такси врезалось в столб

Пострадали водитель и пассажир

Напротив дома № 23 по улице Курчатова водитель автомобиля такси «Шкода-Рапид» не справился с управлением и въехал в электроопору. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне вечером.

«45-летний водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру иномарки», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне на перекрестке улиц Липецкой и Социалистической в Металлургическом районе Челябинска столкнулись автомобиль «Фольксваген» и фургон «Хендай». После удара легковушка отлетела в дерево.

16 ноября на челябинском перекрестке автомобиль «Шкода» поворачивал налево, в этот момент в прямом направлении двигалась «Лада-Гранта» службы такси «Ситимобил». После столкновения отечественное авто въехало в ограждение.

