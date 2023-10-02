В центре Челябинска столкнулись три легковушки

Пострадавших нет

Поздно вечером 1 октября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской (район «Торгового центра») столкнулись сразу три легковых автомобиля: кроссовер «Хендай», седан «Хонда» и отечественная «Лада». Об этом в понедельник, 2 октября, сообщило управление Госавтоинспекции по городу Челябинску.

Обстоятельства ДТП уточняются. Известно, что пострадавших нет.

Судя по фотографиям, серьезные повреждения получили корейский внедорожник и «Хонда». Очевидно, первый въехал сзади во вторую машину на большой скорости.

Напомним, что минувшей ночью водитель «Лады-Ларгус» сбил лошадь на улице Блюхера в Челябинске. Водитель получил травмы.