В центре Челябинска столкнулись легковой и грузовой автомобили

На месте происшествия работают специальные службы.

В центре Челябинска сегодня, в районе 16:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на пересечении улиц Доватора и Воровского. Столкнулись два автомобиля: грузовой и легковой.

«Грузовик столкнулся с "Нексией". На месте работают струдники ГИБДД, стоит реанимационный автомобиль, возможно, там есть пострадавшие», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ, находящийся на месте происшествия.

В отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска подтвердили факт происшествия. Подробности аварии выясняются.

Видеозапись с места происшествия можно посмотреть здесь.