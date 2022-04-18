В центре Челябинска столкнулись два самокатчика

Одного из участников ДТП увезла скорая

На набережной реки Миасс в Челябинске сегодня вечером, 18 апреля, столкнулись два самокатчика. Прибывшая скорая помощь увезла пострадавшего, сообщил корреспондент Первого областного информагентства.

По предварительным данным, пострадавший сломал палец. По данным ИА «Первое областное», это первое ДТП в городе в наступившем сезоне электросамокатов. Набережная реки Миасс — многолюдное и, несмотря на то, что недавно открывшееся, но уже полюбившееся горожанам место. В вечернее время здесь собирается много семей с детьми и отдыхающих. Пострадавших от лихой езды на самокате могло быть и больше.

Напомним, ранее стало известно, что сервис аренды самокатов Whoosh в этом году на 60% увеличит количество транспортных средств.



Главный детский ортопед Челябинской области Олег Стариков рассказал, какие травмы грозят челябинским самокатчикам, а также дал советы по безопасной езде.

