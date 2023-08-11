В центре Челябинска столкнулись два автомобиля

Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь

Авария произошла 10 августа на пересечении улиц Труда и Красной. Как сообщили в городской ГИБДД, столкнулись автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris.



«По предварительным данным, 53-летний водитель KIA Rio совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. В результате медицинская помощь оказана пассажиру Hyundai», — пояснили в ГИБДД Челябинска.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии и призывают участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и осторожными на дороге.