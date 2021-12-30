В центре Челябинска рухнули перекрытия строящегося здания

Пострадавших нет

Сегодня, 30 декабря, на стройплощадке на Свободы, 26 рухнули перекрытия на втором этаже строящегося здания. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения.

«Установлено, что при заливке перекрытия второго этажа рухнули перекрытия и строительные леса. Пострадавших нет», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работают 15 человек и пять единиц техники.

На Свободы, 26 строят жилой комплекс.