В центре Челябинска Range Rover врезался в маршрутку

В аварии пострадали люди

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в Челябинске Range Rover не справился с управлением на повороте и врезался в маршрутку. Пострадали пассажиры ПАЗа. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне вечером. По сведениям очевидцев, иномарка с номерами Свердловской области двигалась на большой скорости, не вписалась в поворот и столкнулась с маршруткой. Также в аварии пострадали еще три автомобиля. виновник аварии с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«На место происшествия выехали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пострадали двое пассажиров легковушки, их госпитализировали.

Также накануне на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны произошло ДТП. На месте работали бригада медиков, сотрудники МЧС и инспекторы ГАИ.