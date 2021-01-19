В центре Челябинска произошло тройное ДТП

В результате аварии пострадала 20-летняя девушка

В Челябинске за минувшие сутки произошло 64 ДТП, в трех из которых пострадали горожане. Одно из столкновений обернулось трагедией — пострадавший скончался в больнице. Подробнее об авариях рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Одно из ДТП произошло накануне вечером, в 18:20, на улице Доватора напротив дома № 35. Пешеход, 1982 года рождения, перебегал дорогу на красный сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль «Дэу Матиз». В результате пешеход получил травмы.

Часом ранее на Комсомольском проспекте, 16 столкнулись два автомобиля. По данным ведомства, ЧП произошло при перестроении.

«Водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“ при перестроении не уступил и совершил столкновение с автомобилем „Хендай Солярис“, после чего автомобиль „Тойота“ совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автомобилем „Мазда 6“. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля „Хендай“ — девушка, 2000 года рождения»,— уточнили в пресс-службе городского ГИБДД.

Всего за сутки инспекторы выявили 230 нарушений Правил дорожного движения, отстранили от управления 6 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся проходить медицинское освидетельствование. Еще четыре челябинца находились за рулем, не имея прав.