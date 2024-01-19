В центре Челябинска полыхает рынок «Восточный город»

На месте работают пожарные

Сегодня, 19 января, в центре Челябинска вспыхнул рынок «Восточный город». По данным ГУ МЧС по Челябинской области, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.



На кадрах «Интерсвязи» видно, что пожар начался на вещевом рынке. Огонь быстро охватил крышу здания.

«Резко повалил черный дым, не было ни хлопков, ни взрывов. Сейчас на место едут пожарные машины. Скорее всего, они попытаются не допустить, чтобы огонь перекинулся на торговый центр „Европа — Азия“. По моему мнению, рынок горит весь, в том числе и закрытые отделы со стороны Братьев Кашириных», — сообщили очевидцы ИА «Первое областное».

По словам очевидцев, торговцы спасают свои товары.

«Кое-кто из торговцев успевает вытаскивать свои товары, бросают их прямо на тротуар. Экипажей скорых еще не слышно. Зато со всех сторон прибывают пожарные машины. Автомобили двигаются на этом участке очень плотно и медленно», — рассказали очевидцы.

Добавим, сейчас в районе рынка образовалась пробка от Северо-Запада в центр.