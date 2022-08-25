В центре Челябинска подросток на арендованном авто сбил пешехода

Парень разбил припаркованный Ford и протаранил ограждение

В ночь на четверг, 25 августа, 17-летний подросток-бесправник за рулем арендованного Lifan не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, пробил ограждение и сбил пешехода. ДТП случилось рядом с домом № 105 по улице Труда, сообщили Первому областному информагентству в городской ГИБДД.

«После столкновения с автомобилем водитель продолжил движение и врезался в металлическое ограждение перильного типа и сбил случайного прохожего на тротуаре», — рассказали в Госавтоинспекции.

Полиция выясняет, как подросток без прав получил доступ к каршеринговой машине.