В ночь на четверг, 25 августа, 17-летний подросток-бесправник за рулем арендованного Lifan не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, пробил ограждение и сбил пешехода. ДТП случилось рядом с домом № 105 по улице Труда, сообщили Первому областному информагентству в городской ГИБДД.
«После столкновения с автомобилем водитель продолжил движение и врезался в металлическое ограждение перильного типа и сбил случайного прохожего на тротуаре», — рассказали в Госавтоинспекции.
Полиция выясняет, как подросток без прав получил доступ к каршеринговой машине.