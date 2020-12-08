В центре Челябинска на ходу загорелась маршрутка

Её оперативно потушили сотрудники МЧС.

Сегодня днём, 8 декабря, в самом центре Челябинска — на проспекте Ленина возле дома № 71 — загорелось маршрутное такси № 125. В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили «Первому областному», что возгорание автомобиля произошло прямо на ходу.

«В маршрутке находился один водитель, он оперативно покинул автомобиль. На место происшествия прибыло две автоцистерны, они за короткое время потушили возгорание», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что в прошедшую субботу, 5 декабря, также на проспекте Ленина в Челябинске загорелся автомобиль ПАЗ маршрута № 22. Внутри были три пассажира и водитель. Они благополучно успели покинуть горящий автомобиль.