В центре Челябинска ограничили движение из-за разлива реки Миасс

Подтопление ликвидируют

В Челябинске после обильных осадков сбросили воду из Шершневского водохранилища в реку Миасс. В Минэкологии сообщили, что после этого по руслу реки вероятны подтопления. Сегодня, 28 июля, в администрации Челябинска сообщили, что уровень воды в реке поднялся и затопил участок улицы Университетской Набережной. Его перекрыли, идет откачка воды.

«Движение по улице Университетской Набережной под мостом по улице Северо-Крымской временно закрыто. Специалисты уже ликвидируют скопление воды»,— уточнили в мэрии.

Челябинцев просят не рисковать и не пересекать этот участок ни пешком, ни на автомобиле.

В случае обнаружения подтоплений следует звонить по телефонам 727-46-26 или 112.