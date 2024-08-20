В центре Челябинска неизвестные подожгли кашпо с петуньями

Это не единственный случай порчи благоустройства

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В Челябинске на остановке «Алое поле» неизвестные подожгли кашпо с петуньями. Как итог — пострадала не только емкость, но и цветы. О произошедшем рассказали в пресс-службе администрации города.

«Свердловский проспект, остановка „Алое поле“. Жители нашего любимого города решили проверить кашпо на огнеупорность. К сожалению, их надежды не оправдались. Я не знаю, что они вам сделали. Зачем вы их поджигаете? Это, конечно, уже перебор», — возмутился сотрудник «Горзеленхоза».

Не обошли стороной вандалы и клумбу, расположенную неподалеку от Театра драмы. Неизвестные полностью оборвали цветы с одной стороны.

«Жаль. Не готовы еще наши жители к красоте»,— резюмировали в «Горзеленхозе».

Напомним, кашпо с петуньями начали украшать город в начале июня. Но не успели высадить цветы, как горожане начали выкапывать их. Тогда глава города Наталья Котова сообщила, что все кашпо находятся под видеонаблюдением и найти тех, кто портит их, не составит труда. Также мэр рекомендовала по всем случаям порчи кашпо обращаться в полицию.