В центре Челябинска «Мерседес» перевернулся после наезда на ограждение

В аварии чудом никто не пострадал

Ночью 13 февраля в Челябинске автомобиль «Мерседес» под управлением 37-летней женщины наехал на металлическое ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся, сообщили в пресс-службе городской автоинспекции.

ДТП произошло в третьем часу ночи на Свердловском проспекте, в районе остановки «Алое поле». В результате аварии никто не пострадал, в том числе водитель.

Корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГИБДД Челябинска сообщили, что о причинах аварии в настоящее время неизвестно, они устанавливаются.