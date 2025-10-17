В центре Челябинска легковушка загорелась после ДТП

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия серьезной аварии

Утром 17 октября на проспекте Ленина в центре Челябинска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. После лобового столкновения одна из машин загорелась. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.





Спасатели успешно ликвидировали возгорание, применив два ствола пенного тушения. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие девять сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Они задействовали две единицы специальной техники.





Судя по фотографиям, участниками ДТП стали две машины такси. В результате аварии пострадавших оказалось четверо. Все они были своевременно госпитализированы бригадами скорой медицинской помощи. К счастью, погибших в происшествии нет. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.