В центре Челябинска из‑за обрыва провода встали троллейбусы

На проспекте Ленина и улице Энгельса образовалась пробка

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса встали троллейбусы. Причиной стал обрыв провода, сообщили в МУП «Служба организации движения».



Из-за остановившихся троллейбусов на проспекте Ленина в левом и среднем ряду, а также на улице Энгельса по направлению из центра образовалась пробка.



Сейчас движение восстановлено, отметили в «Службе организации движения».