В центре Челябинска из‑за короткого замыкания загорелась жилая квартира

Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек

Рано утром 7 июля в Челябинске загорелась двухкомнатная квартира на 5-м этаже по улице Энгельса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. Хозяин квартиры не пострадал и самостоятельно выбрался из зоны возгорания до приезда сотрудников МЧС.



20 живущих на верхних этажах соседей погорельца также успешно сами покинули жилье до приезда пожарных.

На вызов приехали 30 бойцов Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 9 единиц техники. Пожарные не допустили распространения пожара на соседние квартиры и ликвидировали очаг возгорания.

По предварительной версии, причиной возникновения огня стала перегрузка электросети и последовавшее короткое замыкание. Из-за чего точно произошло возгорание, будут устанавливать сотрудники отдела дознания.

Автор: Влада Михеева