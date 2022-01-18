В центре Челябинска из‑за коммунальной аварии дорога покрылась льдом

Без воды остались семь административных зданий

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В ночь на 18 января в центре Челябинска на пересечении улиц Карла Маркса и Советской произошла коммунальная авария. Вода разлилась прямо по проезжей части, и дорога покрылась льдом. Под отключение воды попали здания, расположенные в квартале Цвиллинга — Труда. В пресс-службе МУП «ПОВВ» корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что причиной аварии стало повреждение на водоводе.

«На место выехала бригада МУП „ПОВВ“, оперативно локализовала излив, выполнила подготовительные мероприятия для ликвидации аварии. Для производства восстановительных работ будет задействовано 5 единиц техники и 8 сотрудников. Ориентировочное время подачи ресурса — 18:00»,— уточнили в пресс-службе организации.

По данным МУПа, без воды остались административные здания, расположенные по улице Советской, 25, 20А, 18, 16А, 10 и по улице Труда, 95 и 91. Отключено водоснабжение и в деловом центре «Ньютон». При этом в ТРК «Куба» вода не отключена.

Сотрудники комитета дорожного хозяйства уже отчитались об очистке проезжей части от наледи на участках от улицы Советской к Цвиллинга и от Цвиллинга до Труда.