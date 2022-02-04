В центре Челябинска из‑за аварии на путях встало движение трамваев

Вагон зацепился за рельсы

Сегодня, 4 февраля, на пересечении улиц Кирова и Труда приостановлено движение электротранспорта. Вагон трамвая на повороте зацепился за пути рельсовым тормозом, сообщили Первому областному информагентству в службе организации движения трамваев.

«Отвалилась часть рельсов, движение пока приостановлено. На место отправлены рабочие и спецтехника, в ближайшее время движение будет возобновлено», — сообщили в службе организации движения трамваев.

Челябинцев просят планировать поездки с учетом ограничения.