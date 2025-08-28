В центре Челябинска эвакуируют ТРК «Куба»

Причины посетителям и работникам не объясняют

В Челябинске сегодня, 28 августа, неожиданно эвакуировали посетителей и работников ТРК «Куба». Причины пока не объясняют. Об этом сообщают корреспонденты ИА «Первое областное».

«Уважаемые покупатели, „Куба“ закрывается по техническим причинам. Просьба покинуть помещение», — сообщают по громкоговорителю.

К комплексу подъехали наряд полиции, бригада скорой помощи, выдвигается пожарная машина. В ГУ МЧС от комментариев воздержались. Пока ведомства готовят комментарий на наш запрос, среди эвакуированных ходят две версии происходящего: ложное сообщение о минировании и учения.

По нашим данным, силовики проверяют информацию о подозрительном предмете в «Кубе». Для безопасности администрация комплекса решила вывести посетителей из здания.