В центре Челябинска эвакуировали офисную многоэтажку

В здании сработала пожарная тревога

В Челябинске на улице Труда эвакуировали сотрудников и посетителей офисного здания «Ньютон». Очевидцы сообщают, что в здании сработала пожарная сигнализация.

Сотни человек из шестнадцатиэтажного здания вынуждены были покинуть офисы в разгар рабочего дня в четверг, 29 июля, несколько минут назад. Пока люди ждут прибытия экстренных служб.

«Нам ничего не сообщают, ждем эмчеэсников. Сотни людей вышли на улицы», — рассказал ИА «Первое областное» очевидец.

Что стало причиной тревоги, челябинцам не сообщают.