В центре Челябинска двое мужчин обокрали пятерых прохожих

Преступники похитили сотовые телефоны на общую сумму около 100 тысяч рублей

Полиция Челябинска задержала подозреваемых, которые ночью воровали сотовые телефоны. В правоохранительные органы обратились пятеро местных жителей, которые пострадали от рук преступников. Причем все они были ограблены с разницей в полчаса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое мужчин действовали быстро: они грабили прохожих на улице Цвиллинга и на проспекте Ленина. В двух случаях противоправные деяния были совершены в отношении двоих приятелей, еще в одном потерпевшим стал случайный прохожий, прогуливающийся в центре города.

Сотрудники отделов полиции «Советский» и «Центральный» УМВД России по Челябинску оперативно установили приметы подозреваемых. По горячим следам полицейские уголовного розыска ОП «Советский» установили, где находятся преступники. Оказалось, что людей обворовывали двое неработающих родственников из Коркино 2004 и 2006 годов рождений. Один из мужчин был ранее судим.

В отношении них следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Похищенное имущество изъято.