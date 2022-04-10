В центре Челябинска автомобилист сбил мужчину с ребенком

Пострадавших отвезли в больницу

Вечером 9 апреля в центре Челябинска автомобилист наехал на отца с дочерью, их госпитализировали, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 20:30 на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. По предварительным данным, 33-летний мужчина и его восьмилетняя дочь начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но тут загорелся красный свет, и они побежали. В этот момент на них наехал автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

«В результате ребенок и мужчина были доставлены в больницу. Девочке назначено амбулаторное лечение, мужчина с различными травмами госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, днем 9 апреля в Челябинске возле Ледовой арены «Трактор» водитель иномарки сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчиков госпитализировали с различными травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.