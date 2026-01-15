В центре Челябинска автомобиль протаранил стену магазина

Инцидент произошел утром на улице Доватора

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Утром 15 января в Советском районе Челябинска автомобиль «Рено-Логан» сначала врезался в металлическое ограждение, а затем протаранил входную группу магазина, расположенного в жилом доме № 17 на улице Доватора, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло рядом с перекрестком Доватора-Шаумяна. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 78-летний водитель.

Во время инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Кстати, за минуту до аварии на месте, куда влетел «Рено», стояла припаркованная машина. Водитель, к счастью для себя, успел уехать.