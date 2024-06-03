В центре Челябинска автофургон переехал женщину на тротуаре

Пешеход жива, но получила травмы

В Челябинске автофургон протаранил женщину, шедшую по тротуару, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 12:30 на улице Энгельса, в районе дома № 43.

«По предварительным данным, водитель мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем „Пежо Боксер“, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода», — рассказывают в пресс-службе.

Машина двигалась задом, а дама, скорее всего, попала в слепую зону водителя. Сама женщина тоже вперед не смотрела, а читала что-то в своем телефоне. За секунду до столкновения она все-таки подняла глаза на дорогу, но отойти уже не успела.

Известно, что пострадавшей 43 года. Она получила различные травмы.