В Центральном районе Челябинска на дороге провалился асфальт

Специалисты уже проводят необходимые работы

Сегодня днем, 16 мая, около дома № 63 по Свердловскому проспекту в Челябинске специалистами был обнаружен провал асфальта на проезжей части. Место обрушения сразу же огородили, компания УСТЭК, которой принадлежат сети, уже проводит необходимые работы. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Провал на дороге обнаружили специалисты комитета дорожного хозяйства Челябинска. Вместе с представителями управления ЖКХ они оперативно провели совещание, выяснили, что стало причиной повреждения и кому принадлежат сети, а также огородили место провала.

«Установлено, что в этом месте проходят сети компании УСТЭК, в провале тепловой лоток и парение. Место огорожено, восстановительные работы будут проведены компанией УСТЭК в кратчайшие сроки»,— уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Ситуация находится на контроле администрации Челябинска.