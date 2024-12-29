В тройной аварии у челябинского зоопарка один человек погиб, четверо пострадали

Среди травмированных — двое детей

В Челябинске устанавливаются обстоятельства тройной аварии на улице Труда. Машина вылетела на встречку в районе зоопарка, один человек погиб, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» не справилась с управлением, машину занесло, и она на встречке столкнулась еще с двумя авто.

«В результате аварии, водитель и ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Пассажир „Лады“ от полученных травм скончался на месте. Также пострадала еще одна 41-летняя челябинка, которая находилась в другом авто», — рассказали в ГАИ.

По факту аварии проводится проверка.