В Троицком районе загорелся частный дом

И вновь причиной пожара стала затопленная печь.

В посёлке Ляпино Троицкого района ночью загорелся кирпичный дом. К счастью, в момент возникновения ЧП в здании никого не было. Что стало причиной возгорания и насколько пострадал дом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 01:09. Прибыв на место по повышенному номеру сложности, спасатели обнаружили горение кровли дома на площади 140 квадратных метров. Уже в 01:29 пожар был ликвидирован, ещё четыре часа сотрудники МЧС разбирали и проливали конструкции.

«Благодаря слаженным действиям пожарных распространения огня на соседние дома не было допущено. При тушении работу усложняло то, что кровля была утеплена опилками. В результате огнём были уничтожены кровля дома, внутренняя отделка стен и бывшие в употреблении вещи»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. Подъехавшая к месту ЧП хозяйка дома подтвердила версию экспертов: по её словам, накануне вечером она затопила печь и уехала на ночь в гости. При этом женщина не удостоверилась, что печь уже прогорела.

На месте пожара работали три единицы техники и 12 человек личного состава.