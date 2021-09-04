В Троицком районе вспыхнул природный пожар

Спасатели успели локализовать пламя до того, как оно подступило к жилым домам

Накануне днем, 3 сентября, в районе поселка Лебедевка Троицкого района загорелась трава. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространился и уже начал подступать к жилым домам. Спасатели работали на месте по повышенному номеру сложности и смогли локализовать возгорание только ближе к ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило около трех часов дня. Несмотря на то, что первые спасатели прибыли на место ЧП уже через шесть минут, огненный фронт уже составлял шесть километров. Пожар локализовали около 22 часов сотрудники личного состава Троицкого отряда федеральной противопожарной службы, поисково-спасательного отряда, лессельхоза, всего 81 человек и 26 единиц техники, в том числе три трактора К-700.

«Однако не обошлось без нештатных ситуаций: произошел прорыв газопровода, но газовщики оперативно устранили аварию и уже ночью газоснабжение было восстановлено. Благодаря слаженной совместной работе всех служб и подразделений профессиональных огнеборцев, спасателей при содействии администраций Троицка и Троицкого района, пожар удалось локализовать и не допустить его распространения на населенный пункт Лебедевка. Ночью вместе с пожарными ситуацию контролировали жители поселка и сотрудники администрации Троицкого района»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент ситуация с ландшафтным пожаром находится на контроле.