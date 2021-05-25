В Троицком районе суд обязал власти закрыть доступ к заброшенному зданию рядом с детской площадкой

В суд обратился прокурор

Суд обязал власти Бобровского сельского поселения в Троицком районе обезопасить двухэтажное заброшенное здание, располагающееся рядом с детской игровой площадкой. Иск подала районная прокуратура, уточнили сегодня, 25 мая, в пресс-службе регионального надзорного ведомства.





По итогам прокурорской проверки выяснилось, что вход в здание не огорожен, внутри разбросан мусор, пустые бутылки из-под алкоголя. В здании бывают посторонние лица.

При этом на прилегающей к зданию территории располагается детская игровая площадка.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию поселения обязанностей по ограничению доступа в опасное место.

Суд обязал администрацию Бобровского сельского поселения обезопасить здание.

Решение не вступило в законную силу.