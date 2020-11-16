В Троицком районе школьников перевозили с грубыми нарушениями правил безопасности

Водителю и организатору назначен денежный штраф.

В Троицком районе местная прокуратура проверила организацию перевозки школьников на автобусе. Проверка выявила некоторые нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, водитель перед выходом на линию не проходил медицинский осмотр, на огнетушителе в автобусе отсутствовали сведения о сроке годности и дате следующей поверки. Также на двери автобуса отсутствовал знак о запрете курения.

За эти погрешности в отношении водителя автобуса возбуждены административные дела по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров). За эти нарушения мужчине назначили штрафы на общую сумму в 3,5 тысячи рублей.

Также наказание понёс организатор «безопасной» поездки детей. В отношении него возбуждено административное дело по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация) и директор образовательного учреждения — по ч.1 ст.6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения). Им назначены штрафы в пять и десять тысяч соответственно.

«Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора, 2 должностных лица образовательной организации привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре Челябинской области.

Помимо этого, прокуратура выявила ещё один факт некачественной перевозки детей, только уже в другом образовательном учреждении. На этот раз было обнаружено несоответствие аптечки с предъявляемыми требованиями, а также замены требовали ремни безопасности.

На основании постановлений прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности — водитель по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ — штраф 1 тысяча рублей, ответственный за организацию перевозок по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ — штраф 10 тысяч рублей.