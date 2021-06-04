В Троицком районе пьяная бесправница устроила смертельное ДТП

Погиб пассажир легковушки

На 5-м километре автодороги Троицк — Нижняя Санарка — Логовое 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и въехала в опору газовой трубы. В результате аварии на месте скончался пассажир легковушки. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Троицку.

Авария случилась накануне утром, 3 июня. Водитель села за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление авто. Женщина не выбрала безопасную скорость и наехала на опору газовой трубы.

«В результате ДТП 49-летний пассажир, находящийся на переднем сиденье „Лады“, от полученных травм скончался на месте. Водитель получила телесные повреждения», — рассказали в ОГИБДД по Троицку.

По факту происшествия проводится проверка.