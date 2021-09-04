В Троицком районе при тушении пожара обнаружили мужчину с ожогами

Пострадавшего передали медикам

Накануне днем, 3 сентября, при ликвидации природного пожара в Троицком районе спасатели обнаружили мужчину с ожогами. Пострадавшего передали медикам, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В ходе ликвидации возгорания был обнаружен мужчина с ожогами. Он был передан медикам для оказания необходимой помощи»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, трава около поселка Лебедевка вспыхнула днем 3 сентября. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и уже начал подступать к жилым домам. Пожарные успели локализовать возгорание до того, как пламя охватило жилые строения.