В Троицком районе на действующую главу поселения возбудили уголовное дело из-за подлога

Это второе подобное расследование в муниципалитете

В Троицком районе главу сельского поселения подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По данным ИА «Первое областное» речь идет о главе Новомирского поселения Вере Гельмель. По версии следствия она фиктивно трудоустроила осужденную для прохождения последней обязательных работ. По сообщению пресс-службы СК РФ по Челябинской области, расследование уголовного дела продолжается.

Женщина подозревается в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, превышая должностные полномочия, фиктивно трудоустроила в администрацию муниципального образования гражданку, которой по решению суда было назначено наказание в виде обязательных работ, осознавая что осужденная не будет выполнять трудовые обязанности в соответствием с решением суда»,

— сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

На данный момент глава поселения Вера Гельмель продолжает работать, ее функционал может прекратиться досрочно после вступления приговора в силу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Троицкий» Челябинской области.

Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы в районе. Напомним, 21 октября 2021 года следственные органы возбудили уголовные дела в отношении главы Дробышевского сельского поселения Троицкого района Вячеслава Березняка. По версии следствия, подозреваемый изготовил фиктивные документы и устроил на работу местного жителя, приговоренного к исправительным работам.