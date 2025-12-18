В Троицком районе ликвидирован цех по производству суррогатного алкоголя

Изъято более 2,5 тысячи бутылок и тонна спирта

В Троицком районе разоблачена организованная группа, занимавшаяся масштабным производством и сбытом контрафактного алкоголя. Операцию по ликвидации опасного «бизнеса» провели сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступная схема была раскрыта в селе Нижняя Санарка. Местные жители выстроили четкое разделение обязанностей: одни изготавливали суррогатную продукцию, другие искали помещения для хранения, третьи занимались реализацией.

В ходе обысков в частных домах и на складах правоохранители обнаружили и изъяли полноценный производственный конвейер: оборудование, огромное количество пустой тары, этикеток, а также более 2,5 тысячи готовых бутылок с алкоголем и свыше одной тонны спирта. Общая стоимость изъятой немаркированной продукции превышает один миллион рублей.

Вся изъятая жидкость направлена на экспертизу в ЭКЦ МВД. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки, что грозит участникам группы длительными сроками заключения. В настоящее время оперативники продолжают работу по установлению всех причастных к этому опасному для жизни и здоровья граждан бизнесу.