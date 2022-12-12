В Троицке женщину придавило шкафом

Пострадавшая не смогла выбраться самостоятельно

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В Троицке женщину зажало между шкафом и стеной в собственной квартире. Вызволять пострадавшую пришлось спасателям. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Тревогу забили коллеги женщины, когда она утром не пришла на работу и на звонки не отвечала. Сослуживцы приехали домой к пострадавшей, но войти у них так и не получилось — все жилище было завалено пакетами с вещами.

«Прибывшие к месту ЧП спасатели дежурной смены обследовали комнаты и обнаружили женщину зажатой между стеной и шкафом. Как смогла объяснить сама пострадавшая, в таком положении она находилась с прошлого дня и никак не могла выбраться самостоятельно», — рассказали в областной ПСС.

Женщину увезли в больницу с признаками обморожения и нарушения кровообращения.