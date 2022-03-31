В Троицке женщине зажало руку в тестомесильной машине

Пострадавшей помогли спасатели

В Свято-Казанском женском монастыре в Троицке 45-летняя женщина готовила на кухне и в какой-то момент ее рука попала между валов тестомеса. Об этом сегодня, 31 марта, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Еще один работник кухни в момент ЧП оказался поблизости и успел выключить машину.

«Специалистам Троицкого пожарно-спасательного отряда кисть левой руки удалось освободить с помощью комбинированных ручных ножниц. Пострадавшую сразу передали бригаде скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, помощь понадобилась 14-летнему школьнику. В бане подросток случайно вылил на себя ведро горячей воды.