В Троицке женщина упала с третьего этажа на козырек магазина

Пострадавшая сама вызвала скорую помощь

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В ночь на понедельник, 23 сентября, в Троицке женщина выпала с балкона третьего этажа на козырек магазина, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось в одном из домов по улице Медведева. У пострадавшей в кармане оказался сотовый телефон, она вызвала скорую помощь.

«Спасатели эвакуировали женщину с козырька через окно соседей на втором этаже. У пострадавшей диагностировали перелом голени и травму тазобедренного сустава», — рассказали в региональной ПСС.

Женщину увезли в больницу.