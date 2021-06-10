В Троицке женщина собиралась перевести мошенникам 3,5 миллиона рублей

Сотрудники банка пресекли преступление

Жительница Троицка после звонков якобы из банка собиралась снять все свои накопления и перевести на «безопасный» счет по уговору мошенников. Настоящие сотрудники банка посоветовали 79-летней женщине обратиться в полицию. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о готовящемся преступлении поступило в полицию от сотрудников банка, которым пожилая женщина сказала, что снимает крупную сумму, чтобы перевести на безопасный счет.

Ранее троичанка получила звонок якобы из банка. Звонившие сообщили, что для сохранения денег на счете пенсионерке необходимо их обналичить и перевести на новый счет. Пожилая женщина отправилась в банк, чтобы снять 3,5 миллиона рублей. Сотрудники в ходе беседы с пенсионеркой выяснили, что речь идет о мошенничестве.

«Троичанке пояснили, что ей поступили звонки от мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Ранее ИА «Первое областное» выяснило, как не попасться на уловки телефонных мошенников и что делать, если вы все-таки стали их жертвой.