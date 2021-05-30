В Троицке загорелся двухэтажный многоквартирный дом

В результате ЧП полностью уничтожены кровля здания и пристрой входной группы

Минувшей ночью в Троицке Челябинской области произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. О ЧП спасателям сообщили бдительные соседи. Подробнее рассказали в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в доме № 67, расположенном на улице Ловчикова, специалисты получили в 3:41 30 мая. Ликвидировать возгорание на место ЧП выехали четыре пожарных автомобиля и 30 спасателей. Оценив обстановку, сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг 1 БИС и принялись ликвидировать возгорание.

«В доме, в котором произошел пожар, первый этаж кирпичный, второй — деревянный. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. По прибытию пожарных расчетов установлено, что происходит горение пристроя дома и огонь перебросился на кровлю. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров»,— прокомментировал заместитель начальника седьмого пожарно-спасательного отряда Алексей Фролов.

Пожар потушили в 5:50, в результате уничтожен пристрой входной группы и кровля дома, закопчены две квартиры, повреждены вещи. Жильцы дома не пострадали. Причины пожара выясняются сотрудниками отделения дознания.