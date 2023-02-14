В Троицке задержали сбытчиков героина

Мужчину отправили в СИЗО, его подельница под домашним арестом

Сотрудники Линейного отдела полиции совместно с коллегами из УФСБ по региону задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт героина. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

«Злоумышленника, передвигавшегося на личном автомобиле, задержали у подъездных путей, ведущих к базе отстоя вагонов железнодорожной станции. Осматривая авто, оперативники обнаружили в салоне, а также в кармане пассажирского сиденья четыре полимерных свертка со светлым порошком», — рассказали в транспортной полиции.

По данным экспертизы, в свертках находился героин массой более 40 граммов.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что наркотики подозреваемый приобрел в Интернете с целью последующего распространения на территории Челябинской области. Кроме того, выяснилось, что несколькими днями ранее задержанный оборудовал закладку с крупной партией наркотика в столице Южного Урала. Там силовики задержали 41-летнюю женщину, которая пояснила, что собиралась распространить наркотики через тайники-закладки.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3, 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере»).