В Троицке задержали сбытчика мефедрона

Наркотики нашли в авто подозреваемого

В Троицке транспортные полицейские задержали 27-летнего уроженца Республики Башкортостан. Его подозревают в распространении мефедрона. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

В подлокотнике машины подозреваемого оперативники нашли свертки с мефедроном, весы, респиратор, упаковочный материал.

«Кроме того, по географическим координатам, обнаруженным оперативниками в телефоне подозреваемого, было определено местоположение шести тайников, оборудованных злоумышленником в полосе отвода железнодорожного перегона станций Троицк — Кумысное», — рассказали в транспортной полиции.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ, частям 3, 4 статьи 228.1 УК РФ.

Каслинский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

